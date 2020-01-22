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ВИДЕО - Ястремская упустила в матче с Возняцки такое преимущество, что сложно в это поверить

Ястремская упустила в матче с Возняцки такое преимущество, что сложно в это поверить
  смотрят | 03:01
Eurosport

4 мин. назад

Украинка покинула турнир, а датчанка пробилась в третий круг.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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