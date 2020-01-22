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ВИДЕО - Карла Суарес горела в первом сете, но в итоге в двух выбила из турнира Арину Соболенко

Суарес горела в первом сете, но в итоге в двух выбила из турнира Соболенко
 122 просмотров | 03:07
Eurosport

51 мин. назад

Испанка проводит последний Australian Open в карьере.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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