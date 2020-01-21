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ВИДЕО - «Каприати вела 6:2, 4:1, а дальше…» Как американка провалила защиту титула в 2003-м

«Каприати вела 6:2, 4:1, а дальше…» Как американка провалила защиту титула в 2003-м
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Eurosport

26 мин. назад

Дженнифер согласилась на поездку в Австралию после операции только из-за защиты титула, но проиграла в первом же раунде.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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