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ВИДЕО - Год назад Монфис был замечен в боксе Свитолиной. Как развивался главный теннисный роман

Год назад Монфис был замечен в боксе Свитолиной. Как развивался главный теннисный роман
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Eurosport

2 мин. назад

Один из самых крутых сюжетов сезона-2019.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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