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ВИДЕО - «Шарапова имела три матчбола, но проиграла». Камбэк Серены в полуфинале АО-2005

«Шарапова имела три матчбола, но проиграла». Камбэк Серены в полуфинале АО-2005
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Eurosport

35 мин. назад

Когда-то Мария вела в личке с Уильямс-младшей, а их очные матчи действительно были непредсказуемыми.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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