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ВИДЕО - «Это я в Дубае, приехал туда потренироваться с Федерером». Оже-Альяссим поясняет за инсту

«Это я в Дубае, приехал туда потренироваться с Федерером». Оже-Альяссим поясняет за инсту
 92 просмотров | 01:32
Eurosport

48 мин. назад

Канадский вундеркинд рассказал историю трех пикчей.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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