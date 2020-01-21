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Ник Кирьос бросил болельщикам банан после победы в первом круге Australian Open (видео)

Щедрый Кирьос бросил болельщикам полотенце и даже банан
 158 просмотров | 00:31
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 52 мин. назад

Главный теннисный шоумен верен себе.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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