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Дженнифер Брэйди – Симона Халеп: матч первого круга Australian Open (видео_

Брэйди закусилась с Халеп на тай-брейке, но проиграла, расстроилась и отдала матч
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Третья ракетка мира не упустила нити игры.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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