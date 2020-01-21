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Даниил Медведев – Френсис Тиафо: матч первого круга Australian Open (видео)

Медведев сыпал двойными ошибками и тащил нереальные мячи в игре с Тиафо
 882 просмотров | 03:11
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Смотри, как Даниил разобрался с неуступчивым американцем.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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