Медведев сыпал двойными ошибками и тащил нереальные мячи в игре с Тиафо

Даниил Медведев – Френсис Тиафо: матч первого круга Australian Open (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Брэйди закусилась с Халеп на тай-брейке, но проиграла, расстроилась и отдала матч43 просмотров • 2 ч. назад
Щедрый Кирьос бросил болельщикам полотенце и даже банан172 просмотров • 3 ч. назад
Медведев сыпал двойными ошибками и тащил нереальные мячи в игре с Тиафо882 просмотров • 3 ч. назад
Умбер почти прыгнул тройной тулуп, чтобы достать свечу Миллмана650 просмотров • 5 ч. назад
Медведев выдержал обстрел Тиафо у сетки и взял умопомрачительный розыгрыш2 867 просмотров • 6 ч. назад
Тим отлично играл с Маннарино и в трех партиях оформил выход во второй круг256 просмотров • 6 ч. назад
Рафа упустил две подачи, но потом раскатал Дельена под ноль в третьем сете548 просмотров • 7 ч. назад
Касаткина в шестой раз проиграла Киз и вылетела с AO вслед за Шараповой740 просмотров • 8 ч. назад
Первый и последний матч Марии Шараповой на Australian Open-20202 258 просмотров • 9 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Брэйди закусилась с Халеп на тай-брейке, но проиграла, расстроилась и отдала матч
Щедрый Кирьос бросил болельщикам полотенце и даже банан
Умбер почти прыгнул тройной тулуп, чтобы достать свечу Миллмана
Медведев выдержал обстрел Тиафо у сетки и взял умопомрачительный розыгрыш
Тим отлично играл с Маннарино и в трех партиях оформил выход во второй круг
Рафа упустил две подачи, но потом раскатал Дельена под ноль в третьем сете