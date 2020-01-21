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Лучшие моменты второго дня Australian Open (видео) – Надаль, Шарапова, Фоньини

Камбэк Фоньини, матч Надаля и вылет Шараповой – ты видел все это ночью, если не спал
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Eurosport

9 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Но ничто не мешает посмотреть еще раз.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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