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Уго Умбер в невероятном прыжке достал свечу Джона Миллмана (видео)

Умбер почти прыгнул тройной тулуп, чтобы достать свечу Миллмана
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Французский теннисист против гравитации.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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