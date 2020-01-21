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Рафаэль Надаль – Уго Дельен: матч первого круга Australian Open (видео)

Рафа упустил две подачи, но потом раскатал Дельена под ноль в третьем сете
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Первая ракетка мира в порядке.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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