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Мэдисон Киз – Дарья Касаткина: первый круг Australian Open (видео)

Касаткина в шестой раз проиграла Киз и вылетела с AO вслед за Шараповой
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 36 мин. назад

Дарье никак не удается обыграть американку.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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