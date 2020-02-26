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ВИДЕО - Последний матч в карьере Шараповой – Мария билась не на жизнь, но уступила Векич

Последний матч в карьере Шараповой – Мария билась не на жизнь, но уступила Векич
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AO Highlights

1 час назад

Первый раунд австралийского «Шлема» оказался для Шараповой финальным аккордом.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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AO Highlights


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