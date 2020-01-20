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ВИДЕО - Герой Мельбурна так и не поднял трофей. Легендарный финал-1988 Кэш – Виландер

Герой Мельбурна так и не поднял трофей. Легендарный финал-1988 Кэш – Виландер
 315 просмотров | 01:39
Eurosport

1 час назад

Возможно, самый крутой финал Australian Open до 2009 года.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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