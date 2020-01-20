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ВИДЕО - Филиппуссис победил Сампраса его же оружием. История одной из главных сенсаций АО

Филиппуссис победил Сампраса его же оружием. История одной из главных сенсаций АО
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Eurosport

17 мин. назад

В 1996 году величайший теннисист 1990-х сгорел 19-летнему юниору.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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