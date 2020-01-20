Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Против Шараповой, властей РФ и руководства «Спартака». Как Кафельников бьется за правду

Против Шараповой, властей РФ и руководства «Спартака». Как Кафельников бьется за правду
 464 просмотров | 01:39
Eurosport

1 час назад

Евгений был правдорубом во время теннисной карьеры и остается им до сих пор.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео