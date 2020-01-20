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ВИДЕО - Джокович так ловко поймал Штруффа на противоходе, что сам удивился своей крутизне

Джокович так ловко поймал Штруффа на противоходе, что сам удивился своей крутизне
 10 просмотров | 00:53
Eurosport

10 мин. назад

И как после таких трюков немец не убежал с корта?

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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