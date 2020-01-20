Теннис > Australian Open

Стефанос Циципас – Сальваторе Карузо: первый круг Australian Open (видео)

Циципас повесил баранку Карузо и уверенно шагнул во второй круг
 114 просмотров | 03:08
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 50 мин. назад

Грек решил очень легкую задачу.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео