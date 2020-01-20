Фоньини отдал 2 сета Опелке и дважды швырнул ракетку. Продолжение – завтра

Фабио Фоньини дважды швырнул ракетку в матче первого круга Australian Open с Райлли Опелкой (видео)
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