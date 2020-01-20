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Фабио Фоньини дважды швырнул ракетку в матче первого круга Australian Open с Райлли Опелкой (видео)

Фоньини отдал 2 сета Опелке и дважды швырнул ракетку. Продолжение – завтра
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Горячий итальянец снова разбушевался, а матч прервали из-за дождя.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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