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Денис Шаповалов – Мартон Фучович: первый круг Australian Open (видео)

Фучович разобрал Шаповалова в четырех сетах и сотворил первую сенсацию турнира
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Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

13-я ракетка мира отправляется домой после первого круга.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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