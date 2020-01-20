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Лучшие моменты первого дня Australian Open (видео)

Первый день, пока ты спал: 21-й АО Федерера, порванная сетка и адский костюм Димитрова
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Eurosport

7 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Событий было много, хотя некоторые матчи перенесли из-за дождя.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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