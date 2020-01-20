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Наоми Осака – Мари Бузкова: первый круг Australian Open (видео)

Осака начала защиту титула победой над Бузковой: улыбнулась и вскинула вверх кулак
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Лучшая теннисистка Японии не испытала проблем в первом круге.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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