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Серена Уильямс – Анастасия Потапова: первый круг Australian Open (видео)

Серена смяла Потапову и отдала ей всего 3 гейма
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 34 мин. назад

Американка уверенно прошла во второй раунд Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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