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ВИДЕО - Надаль провел день перед Australian Open, играя с детьми

Надаль провел день перед Australian Open, играя с детьми
 130 просмотров | 06:05
Eurosport

1 час назад

Автографы, совместное фото и прочая красота.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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