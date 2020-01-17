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Бушар в ярком платьице не слишком ярко сыграла против Тревисан и вылетела из квалификации АО (видео)

Бушар в ярком платьице не слишком ярко сыграла против Тревисан и вылетела из квалификации АО
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AO Highlights

1 час назадОбновлено 12 мин. назад

Канадка не сыграет на «Шлеме» – можно отправляться на пляж.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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