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ВИДЕО - Глухонемой теннисист из Кореи горел со счетом 0:4, взят медицинский тайм-аут и выиграл решающий сет

Глухонемой теннисист из Кореи горел со счетом 0:4, взят медицинский тайм-аут и выиграл решающий сет
 343 просмотров | 02:26
Eurosport

1 час назад

Ли Дак Хи обладает железным характером.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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