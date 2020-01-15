ВИДЕО - Глухонемой теннисист из Кореи горел со счетом 0:4, взят медицинский тайм-аут и выиграл решающий сет
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Теннис
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