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ВИДЕО - Рафа сыграл в паре с болельщицей на благотворительном матче – они причесали Зверева и Возняцки

Рафа сыграл в паре с болельщицей на благотворительном матче – они причесали Зверева и Возняцки
 12 просмотров | 02:40
Eurosport

8 мин. назад

Много милоты и улыбок.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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