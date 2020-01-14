ВИДЕО - Смог от пожаров в Австралии такой сильный, что теннисистка едва не потеряла сознание и снялась с АО
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Теннис
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