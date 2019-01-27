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ВИДЕО - «15 побед на «ТБШ» – неплохо». Джокович уморительно передразнил журналиста на пресс-конференции

«15 побед на «ТБШ» – неплохо». Джокович уморительно передразнил журналиста на пресс-конференции
2 113 просмотров | 00:24
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 51 мин. назад

У этого чемпиона шикарное чувство юмора.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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