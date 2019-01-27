ВИДЕО - «15 побед на «ТБШ» – неплохо». Джокович уморительно передразнил журналиста на пресс-конференции
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Теннис
«15 побед на «ТБШ» – неплохо». Джокович уморительно передразнил журналиста на пресс-конференции2 113 просмотров • 3 ч. назад
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Схватка Надаля и Джоковича у сетки, от которой сами с собой расщепляются атомы
Надаль шикарно загнал Джоковича, но затем зачем-то пробил в сетку
Рафа Надаль промахнулся с форхенда по легчайшему мячу в финале с Джоковичем
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