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ВИДЕО - В топ-10 ударов АО есть Джокович, Надаль и Федерер, но вы ни за что не угадаете, кто лучший

В топ-10 ударов АО есть Джокович, Надаль и Федерер, но вы ни за что не угадаете, кто лучший
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 9 мин. назад

Там скрылся удар из квалификации.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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