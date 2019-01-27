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ВИДЕО - Схватка Надаля и Джоковича у сетки, от которой сами с собой расщепляются атомы

Схватка Надаля и Джоковича у сетки, от которой сами с собой расщепляются атомы
1 458 просмотров | 00:49
Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

Розыгрыш, достойный финала.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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