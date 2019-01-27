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ВИДЕО - Надаль шикарно загнал Джоковича, но затем зачем-то пробил в сетку

Надаль шикарно загнал Джоковича, но затем зачем-то пробил в сетку
 627 просмотров | 00:58
Eurosport

45 мин. назад

Рафаэль отдал выигранный розыгрыш на подаче.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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