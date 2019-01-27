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ВИДЕО - Хайлайты парного финала, в котором Эрбер и Маю собрали карьерный «Большой шлем»

Хайлайты парного финала, в котором Эрбер и Маю собрали карьерный «Большой шлем»
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Eurosport

55 мин. назад

Французы вошли в элиту.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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