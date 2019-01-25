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ВИДЕО - Наоми Осака прошлась по пляжу с кубком чемпионки Австралии и открыла шампунь

Наоми Осака прошлась по пляжу с кубком чемпионки Австралии и открыла шампунь
 16 просмотров | 03:51
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Ей идет.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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