Теннис > Australian Open

ВИДЕО - «Не уверена, что буду кричать и праздновать». Милашка Осака рассказала о финале и планах на карьеру

«Не уверена, что буду кричать и праздновать». Милашка Осака рассказала о финале и планах на карьеру
 566 просмотров | 04:56
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 60 мин. назад

Какая же милая девочка.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео