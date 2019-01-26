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ВИДЕО - «Надаль – мой самый большой соперник». Мощное превью к главному матчу АО

«Надаль – мой самый большой соперник». Мощное превью к главному матчу АО
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 24 мин. назад

Рафаэль и Новак – перед финалом Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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