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ВИДЕО - 2 укороченных, обводящий и в противоход – лучшие удары Квитовой, которые не помогли ей взять титул

2 укороченных, обводящий и в противоход – лучшие удары Квитовой, которые не помогли ей взять титул
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 45 мин. назад

Чешка сражалась из последних сил, но все же не выстояла.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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