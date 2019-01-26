Теннис > Australian Open

ВИДЕО - «В боксе Сафина были 3 блондинки». Лучшие достижения русских теннисистов на Australian Open

«В боксе Сафина были 3 блондинки». Лучшие достижения русских теннисистов на Australian Open
 672 просмотров | 02:23
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 47 мин. назад

Марат не отказывал себе в удовольствиях.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео