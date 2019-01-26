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ВИДЕО - Гениальнейший прием Осаки, которая раскусила подачу Квитовой в финале Australian Open

Гениальнейший прием Осаки, которая раскусила подачу Квитовой в финале Australian Open
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 5 мин. назад

В самый уголок.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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