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ВИДЕО - Убойный эйс Осаки в финале Australian Open – мяч летел со скоростью 192 км/ч

Убойный эйс Осаки в финале Australian Open – мяч летел со скоростью 192 км/ч
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 40 мин. назад

Какие вопросы к Квитовой?

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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