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ВИДЕО - «В список участников вошли Крэйг Дэвид, Bastille и другие исполнители». Как фанатов развлекают на АО

«В список участников вошли Крэйг Дэвид, Bastille и другие исполнители». Как фанатов развлекают на АО
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

В Австралии умеют хорошо проводить время.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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