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ВИДЕО - «В этот день у Шараповой взяли допинг-пробу, показавшую наличие мельдония». Главные скандалы АО

«В этот день у Шараповой взяли допинг-пробу, показавшую наличие мельдония». Главные скандалы АО
1 752 просмотров | 01:56
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Серену неприятности тоже не обошли стороной.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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