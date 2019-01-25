Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Джокович провел безупречный матч против Пуя, но именно Люка затащил лучший розыгрыш дня

Джокович провел безупречный матч против Пуя, но именно Люка затащил лучший розыгрыш дня
2 333 просмотров | 01:00
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Вашему вниманию топ-5 ударов дня Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео