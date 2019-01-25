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ВИДЕО - Джокович нанес Пую психологическую травму, кровожадно растерзав его в полуфинале

Джокович нанес Пую психологическую травму, кровожадно растерзав его в полуфинале
 214 просмотров | 03:03
Eurosport

16 мин. назад

С Рафаэлем Надалем в финале такое не прокатит.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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