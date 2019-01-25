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ВИДЕО - Стосур спустя 14 лет выиграла «Шлем» в паре с Шуай. Стадион взвыл от восторга

Стосур спустя 14 лет выиграла «Шлем» в паре с Шуай. Стадион взвыл от восторга
 639 просмотров | 03:02
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Сэм впервые взяла трофей на родных кортах.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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