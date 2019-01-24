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ВИДЕО - Рафаэль Надаль всплакнул по пути в раздевалку после победы в полуфинале

Надаль всплакнул по пути в раздевалку после победы в полуфинале
3 090 просмотров | 00:33
Eurosport

3 ч. назад

Возможно, через два дня мы увидим чемпионские слезы Рафы.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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