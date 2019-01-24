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ВИДЕО - Надаль невероятным ударом перевел мяч в обход сетки. Двойной карьерный все ближе

Надаль невероятным ударом перевел мяч в обход сетки. Двойной карьерный все ближе
6 230 просмотров | 00:37
Eurosport

7 ч. назад

Рафаэль дошел до финала самого сложного для себя «Шлема», не проиграв ни сета.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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