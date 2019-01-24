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ВИДЕО - «В детстве Серене Уильямс прощались любые проделки». Факты о чемпионках Australian Open

«В детстве Серене прощались любые проделки». Факты о чемпионках Australian Open
1 941 просмотров | 02:58
Eurosport

12 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

Очень разные дамы.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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