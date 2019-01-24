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Удачи всем, кто хочет найти в этом видео первый проигранный сет Надаля на Australian Open

Удачи всем, кто хочет найти в этом видео первый проигранный сет Надаля на Australian Open
1 151 просмотров | 03:01
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 54 мин. назад

Испанская машина прошлась по Циципасу.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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